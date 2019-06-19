США продадут Израилю новые самолеты-заправщики

Сообщается, что Соединенные Штаты впервые согласились продать Израилю самолеты-заправщики, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Согласно новостному сообщению 12-го канала во вторник, 18 июня, Израиль собирается приобрести восемь самолетов Boeing KC-46 Pegasus, которые ВВС США впервые поставили на вооружение в начале этого года.



Самолеты заменят нынешний парк устаревших самолетов-заправщиков израильских ВВС, который включает в себя KC-130 Hercules и переоборудованные Boeing 707.



В докладе говорится, что Израиль будет покупать самолеты, используя $3,8 млрд американской оборонной помощи, которую он получает ежегодно, а общая стоимость самолетов превышает $1 млрд.



Ожидается, что ВВС Израиля начнут получать самолеты только через два года, сообщила сеть.



«Так же, как для ВВС США, для ВВС Израиля [KC-46] дает возможность протянуть руку и сделать все, что им нужно в любое время. Будь то гуманитарные или боевые операции», – сказал подполковник ВВС США в интервью 12-му каналу.



Согласно доклада Globes business daily в августе, Boeing не предоставит израильской аэрокосмической промышленности разрешения на конвертацию подержанных 767 в самолеты-заправщики, что было бы значительно дешевле, чем покупка новых KC-46.

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