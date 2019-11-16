Гутерреш призвал Израиль ускорить расследование убийства семьи палестинцев

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает власти Израиля не медлить с проведением расследования гибели семьи из 8 человек в секторе Газа в результате обстрела с израильской стороны. Об том как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Мы против любых убийств. Убийство семьи является трагедией. Генеральный секретарь призывает Израиль не медлить с проведением расследования", - сказал Хак.

Позднее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности принять участие в таком расследовании. Он заявил, что его страна требует "немедленного прекращения агрессии Израиля". "Мы требуем от международного сообщества, в особенности от Совета Безопасности, осудить эту агрессию и остановить ее", - сказал Р.Мансур.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.

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