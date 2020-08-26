Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана

Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил во вторник об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях. Как сообщил телеканал Al-Hadath, в небе над пограничными районами Ливана появились истребители ВВС Израиля, которые совершают разведывательные полеты. Ударов по наземным целям не наносится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее израильская артиллерия выпустила осветительные ракеты над ливанскими населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель. Военные прочесывают пограничную местность возле израильского поселка Манара, с тем чтобы убедиться, не было ли проникновения вооруженной группы "Хезболлах" с территории Ливана.

Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, жителям рекомендовано не покидать своих домов. По информации телеканала, в штаб северного военного округа вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы лично проследить за операцией.