Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 1000 зараженных

После 14:00 в среду, 21 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:35 утра, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 306649 (+1016 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 21154 человек (-2458 за сутки). 283207 (+3467 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2278 (+7 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1075 (-36) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 602 (-29) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 232 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 165 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 41259 тестов. Коронавирус выявляли примерно в 2,5% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.