В Израиле привито более 73% взрослого населения

По данным минздрава Израиля на 20 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5356666 человек (около 6 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4984467 человек (около 7 тыс. за последние сутки), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, около 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/85%, 50-59 – 89%/83%, 40-49 – 84%/78%, 30-39 – 80%/74%, 20-29 – 75%/68%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.