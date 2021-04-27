Военные Израиля сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство из Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля сбили во вторник беспилотник, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад израильские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство Израиля из Ливана в районе восточной части "голубой линии", - проинформировала она.