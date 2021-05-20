Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу 21 мая - WSJ
Режим прекращения огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу в пятницу. Об этом сообщила в среду вечером газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их сведениям, власти Египта достигли прогресса в переговорах с ХАМАС. В то же время источники издания указывают на то, что представители израильского военного руководства в частных беседах признавались, что власти еврейского государства "приближаются к достижению своих целей".
Мнения о том, что режим прекращения огня вступит в силу на текущей неделе, придерживаются, по данным источников The Wall Street Journal, и в администрации президента США Джо Байдена.
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