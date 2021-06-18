"Ракевет Исраэль" эмитировала облигации под отрицательный процент

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") мобилизовала 100 миллионов шекелей, проведя эмиссию облигаций под -0,8%, что является рекордно низким показателем для облигаций, когда-либо эмитировавшихся на Тель-Авивской бирже, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Спрос на облигации составил 380 миллионов шекелей, почти в четыре раза превысив размер эмиссии.

Облигации "Ракевет Исраэль" имеют один из самых высоких рейтингов – AA+ с нейтральным прогнозом.