Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры

Министерство здравоохранения Израиля с 12:00 пятницы вернуло в действие отмененное 15 июня предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 12:00 сегодня вновь обязательно ношение защитных масок, кроме открытых пространств в связи с возобновлением роста показателей заболеваемости", - сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства. В ведомстве отметили, что предписание не распространяется на детей младше семи лет, занимающихся спортом лиц и тех, кому нельзя носить маски по медицинским показателям.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое стало последним отмененным 15 июня ограничением. Решение о снятии практически всех предписаний было принято тогда властями из-за низкого и стабильного уровня заражений коронавирусом. Вакцинация населения препаратом компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,5 млн израильтян, вторую - 5,15 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.

Kan отмечает, что в Израиле четвертые сутки подряд регистрируется более 100 случаев заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа выявлено более 200 инфицированных, а в настоящий момент лечение проходят уже около 900 человек.