Первый официальный рейс авиакомпании EgyptAir приземляется в аэропорту Израиля

Самолет EgyptAir приземлился в в воскресенье в Тель-Авиве, совершив первый официальный прямой рейс египетского национального перевозчика с тех пор, как две страны подписали исторический мирный договор в 1979 году, передает ABC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Филиал авиакомпании, AirSinai, на протяжении десятилетий выполнял рейсы в Израиль без логотипа компании, опасаясь негативной реакции общественности. Национальный перевозчик теперь будет выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Тель-Авивом с маркировкой EgyptAir.