Коронавирус в Израиле: Менее 6700 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии

Израиль 5 ноября 2021 13:00 (UTC+04:00)
Коронавирус в Израиле: Менее 6700 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 5 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1333026 зараженных (+600 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 5 и 4 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 513 зараженных).

По данным минздрава, в настоящий момент заражены 6676 человек (-276 за сутки).

8112 (+3 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1318238 человек выздоровели (+873 за сутки).

За последние сутки проведены 73295 тестов. В 0,75% случаев выявлялся коронавирус.

241 заболевших в больницах (-10 за сутки), 60 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 176 (-9 за сутки; примерно 2,6% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 122 (-5) из них в критическом состоянии, 112 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,84. В течение последних дней индекс растет.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 57% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 53/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 66, привитых давно (более полугода) – 6, полностью привитых – 20. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

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