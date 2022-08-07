Израиль сообщил о гибели двух лидеров «Исламского джихада»

Израиль сообщил о гибели высокопоставленного командира «Исламского джихада» Халеда Мансура. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Times of Israel.

По данным военной разведки, Халед Мансур принимал активное участие в организации терактов и ракетных обстрелов Израиля на протяжении последних десятилетий.

Вместе с Мансуром погиб и член политического руководства «Исламского джихада» Ахмед Мадляль.

До этого стало известно о гибели другого командира палестинской группировки в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал «Бригадами аль-Кудс» (военным крылом группировки) в северной части анклава.

Армия обороны Израиля 5 августа начала воздушную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». ВВС страны нанесли удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям противника. В ответ по югу Израиля было выпущено около 80 ракет, 33 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».