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Израиль освободил еще одну группу палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

Израиль Материалы 30 ноября 2023 04:48 (UTC +04:00)
Израиль освободил еще одну группу палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильские власти освободили 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, автобус с 30 палестинскими заключенными, переданными израильскими властями в рамках соглашения о временном прекращении огня, покинул тюрьму "Офер" в сопровождении медицинских бригад Комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось об освобождении шестой группы израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

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