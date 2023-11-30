Израиль освободил еще одну группу палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

БАКУ /Trend/ - Израильские власти освободили 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, автобус с 30 палестинскими заключенными, переданными израильскими властями в рамках соглашения о временном прекращении огня, покинул тюрьму "Офер" в сопровождении медицинских бригад Комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось об освобождении шестой группы израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.