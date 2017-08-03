Правительство Японии в полном составе подало в отставку

Кабинет министров Японии завершил экстренное заседание в преддверии будущих перестановок в правительстве, в ходе которого министры вручили премьер-министру страны Синдзо Абэ прошения об отставке, передает РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал NHK. Отставка министров должна быть одобрена премьером. В ходе перестановок, как ожидается, будут назначены новые главы МИД и министерства обороны. В то же время, вице-премьер и министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за экономическое сотрудничество с Россией, предположительно, сохранят свои посты.

В течение четверга будет объявлен состав нового кабинета, который получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.