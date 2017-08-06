Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море 137 мигрантов

6 августа 2017 20:48 (UTC+04:00)

Береговая охрана Ливии перехватила лодку, на которой находились по меньшей мере 137 мигрантов, в Средиземном море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, надувная лодка была перехвачена в воскресенье утром в 40 километрах от деревни близ ливийской столицы Триполи. Среди находившихся на борту были пять женщин и трое детей.

"Сто тридцать семь мигрантов были успешно спасены береговой охраной и переданы нам", — сообщил глава службы по борьбе с нелегальной миграцией в Триполи Амин аль-Буссефи (Amine al-Boussefi).

Azernews Newspaper
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