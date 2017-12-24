Не менее 15 боевиков уничтожены в результате авиаудара на востоке Афганистана

24 декабря 2017 17:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 боевиков уничтожены в результате удара афганской авиации в провинции Вардак на востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье министерство обороны исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"В ходе операции по зачистке с задействованием авиации, начатой армейским корпусом Тандер 203, в районе Сайед Абад в провинции Вардак уничтожены 15 боевиков, в том числе один из полевых командиров", - отмечается в документе. По данным ведомства, уничтоженные экстремисты ответственны за повреждение высоковольтной линии электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана.

Кроме того, как отмечает "Синьхуа", по информации национального управления безопасности Афганистана, за сутки удалось задержать 28 человек, подозреваемых в причастности к деятельность террористов. В ходе операций по всей территории страны, продолжает агентство, также были изъяты 30 кг взрывчатых веществ и 37 детонаторов для самодельных взрывных устройств и противопехотных мин.

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