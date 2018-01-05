Президент Колумбии заявил о прогрессе в реализации соглашения о мире с повстанцами

5 января 2018 06:33 (UTC+04:00)

Существенный прогресс достигнут в реализации соглашения о мире между правительством и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом сообщил в четверг президент страны Хуан Мануэль Сантос по результатам прошедшего в Картахене заседания комиссии по мониторингу и верификации имплементации договора о мире с РВСК, передает ТАСС.

"В имплементации договора был достигнут значительный прогресс. Ход исполнения соглашения в первые месяцы после начала был эквивалентен или быстрее тех, что аналитически представил институт международных исследований мира. Если будут преодолены возникшие трудности, процесс будет идти по пути к эффективной имплементации", - процитировал колумбийский лидер отчет института международных исследований мира имени Джоан Крок при Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд (Индиана, США), отметив, что подобные оценки заставляют правительство работать с еще большим усердием.


"Построить мир, оставив навсегда различия, ненависть и насилие - главная задача для правительства, РВСК, государства, и, особенно, колумбийцев. Ради этого мира, что заслуживает Колумбия, я буду работать до последнего дня моего правления", - заявил Сантос. По словам президента, в ходе его продуктивной встречи с представителями комиссии по верификации договора о мире между правительством и РВСК, на которой также присутствовал бывший глава делегации РВСК Иван Маркес, "в деталях были изучены как успехи, так и сложности исполнения самого сложного за последние 30 лет договора о мире".

В этой связи глава государства сообщил, что до 15 января он назначит на должность судей специальной системы правосудия для мира "с тем, чтобы они могли приступить к своим обязанностям как можно быстрее". При этом защита социальных активистов, как подчеркнул Сантос, является главным приоритетом для его правительства. "Согласно подписанным несколько дней назад декретам, мы создаем более эффективную систему раннего оповещения [об угрозах жизни социальных активистов] и даем указания губернаторам и мэрам с тем, чтобы они уделили главное внимание защите социальных активистов", - добавил он.

Согласно условиям мирного соглашения между правительством и РВСК, после разоружения повстанцев под контролем миссии ООН начнет действовать специальная судебная система. Назначенные до 15 января этого года судьи войдут в состав специального трибунала, который будет судить боевиков РВСК и военных, совершивших тяжкие преступления в ходе конфликта. 24 ноября 2016 года президент Колумбии и глава РВСК подписали в Боготе новое соглашение о прекращении конфликта. Это произошло после того, как первый мирный договор был отклонен по результатам состоявшегося 2 октября в Колумбии референдума.

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