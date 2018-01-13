Япония направляет свои корабли следить за соблюдением санкций против КНДР

13 января 2018 05:53 (UTC+04:00)

Командование Морских сил самообороны Японии с конца прошлого года по запросу США направляет свои корабли для ведения наблюдения в Желтом и Японском морях за соблюдением санкций против КНДР. Как сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники, деятельность заключается в выявлении в том числе случаев перекачки нефти в открытом море с иностранных танкеров на суда КНДР, передает ТАСС.

По данным источников, указанные операции проводятся в рамках обычной деятельности Сил самообороны по ведению наблюдения в международных водах. Если японские патрульные самолеты обнаруживают в открытом море подозрительные суда, они передают эту информацию экипажам кораблей, которые направляются в указанный район.

Досмотр подобных судов выходит за пределы полномочий японских Сил самообороны, так что они лишь следят за такой деятельностью, делают фотографии и передают эти данные США. О результатах своих наблюдений японская сторона, как сообщается, может доложить на министерской встрече по КНДР, которая пройдет 16 января в Ванкувере и где будут председательствовать Канада и США.

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