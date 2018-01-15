Авиалайнер экстренно сел на базе ВВС Канады по пути в Тель-Авив

15 января 2018 04:49 (UTC+04:00)

Сотни пассажиров израильского авиалайнера, которые совершил вынужденную посадку на пути из Нью-Йорка в Тель-Авив, провели 12 часов на заснеженной канадской авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный самолет, передает РИА Новости со ссылкй на местное телевидение.

Прервать полет и искать ближайший аэродром экипажу Boeing-747 пришлось менее чем через два часа после взлета из-за сработавшего сигнала о возгорании в шасси.

"Сотни удивленных пассажиров были вынуждены оставаться в самолете. На летное поле выходить им было запрещено из-за сильного мороза, достигавшего отметки в минус 30 градусов", - передает Второй канал.

Аэродром, где приземлился авиалайнер, оказался базой канадских ВВС Goose Bay, где нет необходимой инфраструктуры для приема и размещения такого числа пассажиров.

Десятый телеканал передает, что экипаж попытался устранить неисправность собственными силами. Когда это не удалось, в Goose Bay был отправлен резервный самолет, который должен доставить пассажиров в Тель-Авив.

По данным сайта www.flightradar24.com, рейс пока не вылетел из Goose Bay. Согласно электронному табло тель-авивского аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, его прибытие ожидается в 10.00 по местному времени.

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Azernews Newspaper
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