В Боливии из-за наводнений пострадали около 50 тысяч человек

1 февраля 2018 09:42 (UTC+04:00)

Около 50 тысяч человек пострадали из-за наводнений и проливных дождей в Боливии. Об этом сообщил в среду вице-министр гражданской обороны республики Карлос Бру.

"Около 50 тысяч пострадали из-за разных видов погодных явлений, дождей, наводнений, разливов рек, града, гроз, обрушения дорог", - приводит его слова агентство ABI, передает ТАСС.

По словам Бру, наиболее сложная ситуация складывается в департаментах Бени и Тариха. К оказанию помощи пострадавшим были привлечены военные. Как отметил вице-министр, несмотря на усилия спасателей и минобороны многие жители отказывают от эвакуации.

Для устранения последствий удара стихии правительство Боливии распорядилось в случае необходимости направить дополнительные средства пострадавшим регионам.

Из-за обильных осадков в Боливии был объявлен предпоследний - оранжевый - уровень опасности. По прогнозам боливийских метеорологов, дожди продолжатся как минимум до конца недели.

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