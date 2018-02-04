Ким Чен Ын прокатился с супругой по ночному Пхеньяну

4 февраля 2018 07:44 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР, как сообщает ЦТАК, остался доволен транспортным средством и отметил комфортность поездки.

Ким Чен Ын решил лично прокатиться на новом троллейбусе после посещения Пхеньянского троллейбусного завода. По его словам, именно данный вид транспорта должен стать "визитной карточкой" северокорейской столицы.

Помимо супруги, лидера КНДР в поездке сопровождали высокопоставленные чиновники.

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