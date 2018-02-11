В Индии ликвидировали трех террористов

Индийская армия ликвидировала троих террористов группировки "Джаиш-е-Мухаммед", совершивших нападение на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление армии, передает РИА Новости.



Боевики в ночь на субботу атаковали лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат в районе Сунджаван. В данном районе проживают семьи военнослужащих. Вскоре после этого нападавшие скрылись.

По данным телеканала, два человека погибли, девять получили ранения, в том числе женщины и дети. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи раненых.

Операции по розыску остальных террористов продолжаются, сообщает телеканал. Сегодняшнее нападение "Джаиш-е-Мухаммед" стало первой крупной атакой этой группировки в Индии, совершенной с начала 2018 года.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

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