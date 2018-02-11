В Индии ликвидировали трех террористов

11 февраля 2018 05:57 (UTC+04:00)

Индийская армия ликвидировала троих террористов группировки "Джаиш-е-Мухаммед", совершивших нападение на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление армии, передает РИА Новости.

Боевики в ночь на субботу атаковали лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат в районе Сунджаван. В данном районе проживают семьи военнослужащих. Вскоре после этого нападавшие скрылись.

По данным телеканала, два человека погибли, девять получили ранения, в том числе женщины и дети. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи раненых.

Операции по розыску остальных террористов продолжаются, сообщает телеканал. Сегодняшнее нападение "Джаиш-е-Мухаммед" стало первой крупной атакой этой группировки в Индии, совершенной с начала 2018 года.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индийский премьер посетил Палестину и пообещал поддержать мирный процесс
Другие страны 10 февраля 19:24
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 9 февраля 10:54
Трамп и премьер Индии обсудили проблему КНДР
США 9 февраля 05:39
В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Индии
Туркменистан 6 февраля 10:30
Азербайджан и Индия обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации
Бизнес 2 февраля 15:35
Россия и Индия обсуждают контракт на поставку С-400
Россия 30 января 18:06
Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ согласно графику
Энергетика 30 января 13:37
В Индии пассажирский автобус упал в реку, есть погибшие и пострадавшие
Другие страны 29 января 12:32
Индия намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах - посол
Экономика 26 января 19:33
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри кинофестиваля в Индии
Культура 26 января 14:40
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 25 января 16:29
Казахстан планирует введение безвизового режима с Индией
Бизнес 25 января 14:00
У побережья Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 25 января 06:51
Посол Индии завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 23 января 11:44
Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране
Другие страны 23 января 06:11
Индия поддерживает переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол (Эксклюзив)
Точка зрения 22 января 08:03
На химическом заводе в Индии прогремел взрыв, четыре человека погибли
Другие страны 21 января 17:34
Посол Индии о преимуществах налаживания авиасообщения с Азербайджаном
Туризм 21 января 09:00