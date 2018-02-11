Делегация КНДР завершила визит в Южную Корею

11 февраля 2018 19:07 (UTC+04:00)

Высокопоставленная северокорейская делегация во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, завершила визит в Южную Корею и вылетела на родину, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что это первый визит северокорейской делегации такого уровня в южную республику.

Проводить делегацию, вылетавшую из сеульского аэропорта "Инчхон", приехал глава южнокорейского министерства по делам национального объединения Чо Мён Гюн.

Делегация в составе 22 человек прибыла в Южную Корею спецрейсом в пятницу на мероприятия по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Она провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.

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