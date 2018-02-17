В Мексике сообщили об отсутствии погибших в результате землетрясения

17 февраля 2018 05:06 (UTC+04:00)

Сильное землетрясение в Мексике не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб, передает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны штата Оахака.

По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров в южном мексиканском штате Оахака. Национальная сейсмологическая служба проинформировала примерно о 20 повторных толчках после первого удара.

"Мы проводим осмотры в разных зонах Оахаки, пока есть информация только о материальном ущербе, без человеческих жертв", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

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