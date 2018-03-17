На Филиппинах потерпел крушение самолет, есть погибшие

Семь человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, крушение воздушного судна произошло в субботу в провинции Булакан. Самолет следовал по маршруту Пларидел — Лаоаг. На борту находились шесть пассажиров и пилот.

Как сообщает Организация гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.

"Все самолеты, эксплуатируемые Lite Air Express, находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента", — добавил представитель Организации гражданской авиации Эрик Аполонио.

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