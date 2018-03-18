На Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный из-за беспорядков

18 марта 2018 08:39 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, передает РИА Новости.

Соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.

"Вернулся из очень удачной поездки в Японию, которая принесет нам много пользы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Оценив ситуацию с общественной безопасностью, я поручил отменить чрезвычайное положение вчера в полночь", — написал президент в своем официальном Twitter.

Режим ЧП был введен 6 марта. Как передает местный телеканал News First, это произошло после того, как в одном из районов страны начались антимусульманские протесты.

Как ранее сообщали СМИ, отдельные вспышки насилия между буддистами и мусульманами изначально были зафиксированы в городе Дигана, однако затем распространились и на другие части Шри-Ланки. В этой связи в некоторых районах был введен комендантский час, в целях охраны правопорядка развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.

Доля мусульман среди 21,3-миллионного населения Шри-Ланки составляет порядка 10 процентов, доля буддистов — около 70 процентов.

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