Беларусь обсудила с Таджикистаном сотрудничество в сфере СМИ

20 марта 2018 12:08 (UTC+04:00)

Вопросы сотрудничества Беларуси и Таджикистана в сфере СМИ обсудили в Министерстве информации Беларуси, сообщает Белта.

Тема сотрудничества обсуждалась 19 марта на рабочей встрече министра информации Александра Карлюкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшарифа Махмуда Хакдода.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана в сфере печати и информации. В частности, затронуты вопросы взаимодействия Белорусского телеграфного агентства и Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар", работы РИУ "Издательский дом "Звязда" по освещению новостей Таджикистана. Рассмотрены перспективы формирования договорно-правовой базы, расширения взаимного участия в проводимых на территориях двух государств мероприятий, взаимодействия медийных структур.

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