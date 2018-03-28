Неизвестный ранил полицейского и забаррикадировался в гараже в Калгари

28 марта 2018 01:51 (UTC+04:00)

Неизвестный мужчина выстрелил во вторник в сотрудника полиции, после чего забаррикадировался в гараже в одном из спальных районов на северо-востоке канадского города Калгари (провинция Альберта). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, где проходит полицейская операция. Раненый сотрудник доставлен в больницу с множественными огнестрельными ранениями, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Телеканал отмечает, что полицейские прибыли на вызов после того, как вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у одного из жильцов частного дома в этом районе. Получив отпор, он убежал, а затем открыл стрельбу по прибывшим полицейским.

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