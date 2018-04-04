Жертвами стрельбы в штаб-квартире YouTube стали четыре человека - полиция (ОБНОВЛЕНО 2)

Полиция сообщает о 4 жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, один человек, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает РИА Новости.

01:39 (GMT+4) Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина мертва, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал MSNBC.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в темном и в платке устроила стрельбу в офисе YouTube.

По данным телеканала ABC, в больницу Стенфорда доставлены до 5 человек. В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

00:39 (GMT+4) Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии, передает РИА Новости.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские и его вывели на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик.

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии подтвердили получение сообщений о стрельбе. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню в Сан-Бруно, где располагается офис YouTube.

Тем временем в интернете появилось видео, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания компании с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция.

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