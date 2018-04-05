У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 03.53 по времени UTC (06.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона. Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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