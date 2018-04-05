У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,9

5 апреля 2018 08:56 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 03.53 по времени UTC (06.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона. Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Сальвадоре произошло мощное землетрясение
Другие страны 3 апреля 04:01
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,0
Происшествия 3 апреля 02:46
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 2 апреля 17:02
У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 2 апреля 10:58
При землетрясении в Иране пострадали 38 человек
Общество 1 апреля 17:02
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Общество 1 апреля 13:19
Жители Узбекистана ощутили очередное землетрясение
Узбекистан 31 марта 12:02
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Таджикистане
Таджикистан 30 марта 08:08
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Другие страны 30 марта 04:32
В Папуа-Новой Гвинее объявили об угрозе возникновения цунами (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 30 марта 02:53
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
Турция 29 марта 07:56
Вблизи Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Другие страны 27 марта 04:24
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0
Другие страны 26 марта 14:46
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 26 марта 00:48
В Азербайджане произошло землетрясение
Общество 25 марта 22:33
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
Происшествия 25 марта 17:04
В Турции произошло землетрясение
Турция 24 марта 20:09
В Италии произошло зеслетрясение магнитудой 4,1
Европа 24 марта 05:09