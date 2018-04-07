У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 5.48 по времени UTC в 93 километрах к юго-западу от города Поргера и в 132 километрах к западу от города Менди. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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