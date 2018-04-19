Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что никакого военного вторжения в Сирию не будет, передает РИА Новости.

"Не будет никакого военного вторжения (в Сирию - ред.), кроме (произошедшего) вмешательства (удара США, Британии и Франции - ред.) против химического арсенала. Не будет другого вторжения", - сказал Ле Дрин в эфире телеканала BFMTV.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. в ночь на субботу они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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