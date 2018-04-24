В Торонто установили личность совершившего наезд на пешеходов водителя

24 апреля 2018 07:47 (UTC+04:00)

Полиция Торонто установила личность водителя, ранее совершившего наезд на пешеходов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По данным телеканала, водителя зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не известны.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

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