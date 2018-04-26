В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 школьников

26 апреля 2018 14:13 (UTC+04:00)

Индийское правительство распорядилось выплатить единовременную помощь семьям детей, погибших в четверг в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде, заявил министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Кушинагар (штат Уттар-Прадеш). По сообщениям СМИ, на момент столкновения с поездом водитель школьного автобуса попытался пересечь неконтролируемый железнодорожный переезд. Жертвами аварии стали 13 детей, еще 7 получили ранения и были доставлены в больницы.

"Министерство железнодорожного транспорта предоставит родственникам погибших помощь в размере 200 тысяч рупий (около 3,1 тысячи долларов), тяжело пострадавшим — по 100 тысяч (около 1,5 тысячи долларов), а также по 50 тысяч (около 750 долларов) тем, кто получил легкие ранения", — сказал министр, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости.

По словам главы ведомства, расследование сегодняшней трагедии уже ведется на высоком уровне.

"Мы твердо намерены предпринять всевозможные шаги для того, чтобы избежать подобных аварий в будущем", — подчеркнул Гоял.

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Azernews Newspaper
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