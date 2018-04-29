В Черногории объявили окончательные результаты выборов президента

29 апреля 2018 14:48 (UTC+04:00)

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала окончательные результаты прошедших 15 апреля выборов президента республики, согласно которым победил экс-премьер Мило Джуканович, сообщает РИА Новости.

Всего были зарегистрированы семь кандидатов, правом голоса обладали 532 599 граждан республики, явка составила 63,92%

Лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич получил 9,4 тысячи голосов или 2,81 процента, выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич – 111,7 тысячи голосов или 33,4 процента, лидер бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбия Калач – 2,67 тысячи голосов или 0,8 процента, оппозиционный предприниматель Василие Миличкович – 1,59 тысячи голосов или 0,48 процента, кандидат "Сербской коалиции" Добрило Дедейич – 1,3 тысячи голосов или 0,41 процента, единственная женщина-кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович – 27,4 тысячи голосов или 8,2 процента.

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