В Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню

По меньшей мере 45 человек стали жертвами нападения боевиков на деревню Гваска в штате Кадуна на севере Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

"Бандиты в субботу атаковали жителей деревни, которые пытались отразить нападение. Бандитские группировки продолжают похищать людей с целью выкупа, совершают вооруженные ограбления и крадут домашний скот", - сказал агентству представитель местных сил народного ополчения.

Пока ни одна из действующих на территории страны вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление.

Пресс-секретарь местной полиции Мухтар Алию подтвердил факт нападения на деревню, но не сообщил число погибших. "Мы ждем отчет от наших людей на месте, мы передадим его в прессу", - сказал он.

По информации агентства, в результате нападения многие дома были сожжены, среди жертв боевиков есть женщины и дети.

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