В Сальвадоре рассказали об ущербе от серии землетрясений

7 мая 2018 05:21 (UTC+04:00)

Серия землетрясений произошла в Сальвадоре, в результате чего ранения получил ребенок, разрушены 11 домов, еще более 170 строений пострадали, сообщает в воскресенье служба гражданской обороны центральноамериканской страны.

По данным местных властей, всего в субботу и воскресенье произошли 274 землетрясения, однако население почувствовало только 37 из них магнитудой от 3,2 до 5,6. В связи с разрушениями зданий в муниципалитетах Чирилагуа, Интипука (департамент Сан-Мигель) и Эль-Кармен (департамент Да-Уньон) объявлены желтый и оранжевый уровни тревоги.

Общее число пострадавших в материальном плане и временно эвакуированных из своих домов людей превысило 640 человек.

Также центральные власти Сальвадора объявили желтый уровень тревоги в целом для этих двух департаментов, что позволяет региональным властям начать оказывать помощь нуждающимся.

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Azernews Newspaper
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