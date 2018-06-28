В Найроби загорелся рынок, 15 человек погибли

28 июня 2018 12:41 (UTC+04:00)

Около 15 человек погибли и более 70 пострадали в результате пожара, произошедшего в четверг в столице Кении Найроби, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Daily Nation.

Как пишет издание, пожар вспыхнул районе рынка Джикомба в 01.00 по местному времени.

По словам представителя аварийно-спасательной службы, около 58 человек, среди которых в основном продавцы, обратились в больницы с ожогами. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Рынок Джикомба является популярным рынком одежды секонд-хенд. Пожары на рынке происходят ежегодно с 2015 года. Ранее президент Кении приказал провести расследования по двум пожарам, случившимся на рынке за прошедшие 9 месяцев.

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