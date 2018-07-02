Премьер Японии посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет

2 июля 2018 09:25 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет в июле. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Отмечается, что визит в четыре государства запланирован на 11-18 июля. По данным агентства в ходе своего пребывания в Брюсселе Абэ намерен подписать с ЕС соглашение о свободной торговле.

Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).

В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС заинтересован в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Шесть французских солдат погибли при нападении в Мали
В мире 1 июля 18:39
Во Франции грабитель сбежал из тюрьмы с помощью вертолета
Европа 1 июля 15:34
Япония к 2020 году планирует начать практическое использование летающих авто - СМИ
Trend Life 1 июля 06:24
Эр-Рияд не давал Трампу обещаний увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки
Арабские страны 1 июля 06:12
Первым четвертьфиналистом ЧМ-2018 стала команда Франции (ВИДЕО)
Другие страны 30 июня 20:14
В Египте перевернулся автобус
Арабские страны 30 июня 18:10
Саудовский король и Трамп подтвердили необходимость сохранения стабильности рынка нефти
США 30 июня 17:44
Король Саудовской Аравии согласился с предложением Трампа по добыче нефти
Арабские страны 30 июня 16:10
В Сети появилось видео взрыва ракеты в Японии
Другие страны 30 июня 15:47
В Японии два человека разбились на параплане
Другие страны 30 июня 13:37
Беларусь и Япония планируют заключить соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Беларусь 30 июня 09:41
Рейтинг доверия к президенту и премьеру Франции достиг рекордно низких показателей
В мире 29 июня 23:06
Европа показала единство, ответив на американские пошлины - Макрон
Европа 29 июня 19:44
Евросоюз выделит транш Турции для помощи беженцам
Европа 29 июня 18:38
Туск рассказал о ходе переговоров по Brexit
Европа 29 июня 17:49
Польша выступила против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза
Европа 29 июня 17:45
Франция не будет открывать центры для мигрантов
Европа 29 июня 13:57
СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза
США 29 июня 09:22