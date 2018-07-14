Индийский суд предложил снести Тадж-Махал

14 июля 2018 06:00 (UTC+04:00)

Судьи Верховного суда Индии заявили, что заставят правительство страны снести Тадж-Махал, если достопримечательность не будет отреставрирована, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

Как считают судьи, известному памятнику нанесен непоправимый ущерб. Белый мрамор, из которого построен Тадж-Махал, за более чем 350 лет покрылся плесенью и многочисленными трещинами, а правительство не делает ничего для сохранения уникального мавзолея.
В своем письме, направленном правительству Индии, судьи предлагают три варианта решения проблемы: закрытие Тадж-Махала, его разрушение или реставрацию.

Власти страны уже пообещали разобраться в ситуации и заявили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который в ближайшие четыре месяца представит соответствующий план.

Тадж-Махал — уникальный мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия. Здание было построено в 1653 году по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По статистике, его ежедневно посещают до 200 тысяч человек.

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