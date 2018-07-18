В Таиланде при крушении вертолета погибли три человека

18 июля 2018 11:16 (UTC+04:00)

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда, пилот и два пассажира погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландский телеканал TNN 24.

Катастрофа произошла около 9.00 по местному времени. Вертолет производства компании Eurocopter (в настоящее время называется Airbus Helicopters), принадлежащий частной компании и выполнявший рейс по согласованному с местным управлением гражданской авиации полетному плану, упал на рисовое поле в провинции Кхонкен и загорелся, сообщает телеканал.

Пожарным, прибывшим на место катастрофы, не удалось остановить распространение огня, в результате чего разбившийся вертолет полностью сгорел. На месте катастрофы были найдены останки трех человек. Двоих полиции и пожарным удалось идентифицировать как пилота вертолета и одного пассажира, заявленного на рейс, однако третьего погибшего пока опознать не удалось, говорится в сообщении.

Предварительно следствие выдвигает версию катастрофы, произошедшей в связи с плохими погодными условиями, так как в момент падения вертолета в районе маршрута его следования была низкая сплошная облачность, и шел сильный дождь. Однако окончательное решение о причинах происшедшего будет принимать совместная комиссия по расследованию катастрофы, в составе которой будет представители департамента гражданской авиации, полицейского следствия и страховых компаний, сообщает телеканал.

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