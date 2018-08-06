В Индонезии более 80 человек погибли в результате землетрясения

Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали 82 человека. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

Как сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, жертвами стихии стали 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

Кроме того сообщается о том, что несколько тысяч домов были повреждены.

Ранее агентство Рейтер сообщило о 82 погибших. По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.

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