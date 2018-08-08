Венесуэльских депутатов хотят лишить неприкосновенности

8 августа 2018 06:33 (UTC+04:00)

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в среду этот орган планирует рассмотреть вопрос о снятии парламентской неприкосновенности с депутатов оппозиционного парламента, которые могут иметь отношение к покушению на президента Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

Ранее сам Мадуро обвинил одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Хуана Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов.

"Завтра (в среду), в 11 утра, состоится сувереннейшая сессия Национального учредительного собрания, единственный пункт повестки дня – лишение парламентской неприкосновенности депутатов, вовлеченных в неудавшееся убийство брата-президента Мадуро. Да свершится правосудие", — написал Кабельо в своем микроблоге в Twitter.

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