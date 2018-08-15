В Мексике похитили избранного депутата парламента

15 августа 2018 05:03 (UTC+04:00)

Группа вооруженных преступников похитила избранного депутата парламента Мексики от штата Веракрус Асусену Родригес Самору, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Похищение произошло на трассе Мехико — Туспан в районе города Техокоталь. Депутат ехала на автомобиле с несколькими людьми, когда была остановлена выстрелами из другой машины. Вышедшие из машины вооруженные люди увезли Родригес с собой.

Находившиеся вместе с депутатом люди были ранены, но остались на дороге, позднее их доставили в госпиталь.

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