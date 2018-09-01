Кубинские эмигранты приступили к обсуждению проекта новой конституции

На самой Кубе общественное обсуждение проекта новой конституции началось 13 августа.

Более миллиона кубинцев, проживающих за границей, с пятницы получили возможность участвовать в обсуждении проекта новой конституции страны. Как передаёт ТАСС об этом сообщило министерство иностранных дел Кубы.

Эмигранты могут оставлять комментарии на специальной интернет-странице, созданной внешнеполитическим ведомством Кубы. На этой же странице можно бесплатно скачать полный текст проекта нового основного закона. Чтобы зайти на сайт, необходимо ввести свои личные данные, номер паспорта и страну проживания. По данным МИД карибской страны, в настоящее время за рубежом - в 120 странах, в основном в США и Испании - проживают более 1,4 млн кубинцев.

На самой Кубе общественное обсуждение проекта новой конституции началось 13 августа. Примечательно, что кубинские эмигранты впервые получили право участвовать в процессе обсуждения конституционной реформы. Однако пока не понятно, будут ли они допущены к голосованию на референдуме по новому основному закону, который назначен на февраль 2019 года.

В июле проект новой конституции был одобрен Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Кубы. После того как 15 ноября завершится общественное обсуждение, документ со всеми замечаниями вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на всенародное голосование.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков. Между тем один из центральных принципов - о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества - в новой конституции останется неизменным.

Необходимость выработки нового основного закона возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешней конституции в 1976 году в островном государстве произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

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