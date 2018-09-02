Миссию НАТО в Афганистане возглавил экс-глава командования спецопераций США

2 сентября 2018 22:08 (UTC+04:00)

Новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Остин Скотт Миллер, который ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США, как передаёт РИА Новости сообщила в воскресенье пресс-служба альянса.

"Генерал Остин Скотт Миллер принял командование миссией НАТО "Решительная поддержка" от генерала Джона Николсона в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле", — говорится в сообщении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на тесное сотрудничество с генералом Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнер альянса, добавили в пресс-службе.

Миллер ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.

"Мир в Афганистане в интересах всех сторон. Он не только ознаменует конец страданий афганского народа, но и сделает весь мир безопаснее", — заявил Николсон на церемонии передачи командования, его слова приводятся в Twitter совместной афганской миссии США и НАТО "Решительная поддержка".

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На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля главы государств и правительств всех стран НАТО и партнеров, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка", приняли решение продлить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники знакомые с ситуацией сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с генералами 19 июля потребовал заменить командующего войсками в Афганистане, потому что он "не выигрывает войну".

Еще в конце мая Трамп предлагал назначить на пост командующего Вооруженными силами США в Афганистане именно Миллера, который до настоящего времени являлся командующим Совместного командования спецопераций США.

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