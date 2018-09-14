В Афганистане шесть полицейских погибли при столкновениях с талибами

14 сентября 2018 11:18 (UTC+04:00)

Шесть афганских полицейских погибли, еще семнадцать пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на севере Афганистана, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в провинции Саманган.

Источники телеканала добавили, что в ходе боев были ликвидированы четыре боевика.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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