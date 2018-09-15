СМИ: КНДР возобновила регулярные авиарейсы из Пхеньяна в китайский Далянь

КНДР возобновила авиасообщение между Пхеньяном и китайским городом Далянь (провинция Ляонин). Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap News, передает РИА Новости.

По его данным, самолет национальной авиакомпании КНДР Air Koryo в четверг совершил перелет в Далянь и вернулся обратно в Пхеньян с почти 70 пассажирами на борту. Отмечается, что воздушного сообщения между городами не было с 2006 года. Рейсы будут совершаться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, отмечает агентство.

В июле Air Koryo начала выполнять регулярные рейсы между Пхеньяном и китайским городом Сиань (административный центр провинции Шэньси).

В настоящее время полеты в столицу КНДР, помимо Даляня, осуществляются из аэропортов Пекина, Шэньяна (административный центр провинции Ляонин), Шанхая и Сианя. В июне также сообщалось об открытии регулярного авиасообщения между Пхеньяном и юго-западным китайским городом Чэнду (провинция Сычуань).

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