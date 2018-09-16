Власти Венесуэлы ответили на заявление генсека ОАГ о вооруженном вторжении

16 сентября 2018 10:34 (UTC+04:00)

Венесуэла обратится в ООН в связи с заявлением главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, не исключившего возможности военного вмешательства в ситуацию в южноамериканской стране, заявила в субботу вице-президент Делси Родригес.

"Венесуэла заявит на Альмагро в ООН и другие международные инстанции, так как он в вульгарной и гротескной форме использует генеральный секретариат ОАГ для содействия военному вмешательству в дела нашей родины и атаке на мир в Латинской Америке и Карибском бассейне", — написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава ОАГ заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.

По мнению вице-президента Родригес, Альмагро рассчитывает "оживить наихудшие предлоги для военного империалистического вторжения в нашем регионе".

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