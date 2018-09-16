Репортаж с последнего дня Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТО/ВИДЕО)

16 сентября 2018 23:29 (UTC+04:00)

СИНГАПУР /Trend/ - Сегодня завершился 15-ый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Сингапура.

В пятницу и субботу состоялись первая, вторая, третья части свободных заездов, а также квалификация. Сегодня программа этапа завершилась гонкой. Гонка прошла на трассе "Марина Бей".

Победителем Гран-при Сингапура стал британский пилот, представляющий команду “Mercedes” Льюис Хэмилтон. Хэмилтон четвертый раз в карьере стал победителем Гран-при Сингапура (2009, 2014, 2017, 2018 гг). Второе место занял голландский пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Третьим стал немец Себастьян Феттель из "Ferrari".

Хэмилтон набрал 281 очко и укрепил свое лидерство в зачете. Феттель с 241 очком второй, на третьем месте Кими Райкконен со 174 очками.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является то, что он проводится при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 сентября в России на трассе "Сочи Автодром".

Trend представляет читателям фоторепортаж с последнего дня соревнований.

(Фото: Дилавер Наджафов)

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